7 დეკემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 7 დეკემბერს მოსალოდნელი ამინდი შემდეგია:
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან ნალექი, მაღალმთაში თოვლის სახით და ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 10-15მ/წმ, დღისით ზოგან ძლიერი 17-22მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +1, +6°, ზოგან -3°-მდე, დღისით +6, +11°; მთაში ღამით -3, +2°, დღისით +4, +9°; მაღალმთაში ღამით -5, 0°, დღისით +1, +6°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა და ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 6-11მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +9°, ღამით +4°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა და ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 6-11მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +10°, ღამით +4 .
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა და ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 6-11მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +8°, ღამით +4°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა და ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +8°, ღამით +5°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა და ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +9, ღამით +4°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. წვიმა და ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +10°, ღამით +5°.