სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 4 დეკემბერს ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
თელავის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 14:00 საათამდე ქ. თელავში რუსთაველის გამზირს და მიმდებარე ქუჩებს
10:30- დან 19:00 საათამდე სოფ. კურდღელაურია ნაწილს და სოფ.ნაფარეულის ნაწილს
ახმეტის მუნიციპალიტეტში
11:00- დან 15:00 საათამდე ქ. ახმეტაში ჩოლოყაშვილის და მიმდებარე ქუჩებს
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. დუისის ნაწილს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. მატნის ნაწილს
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: აფენს ჭაბუკიანს, არეშფერანს და ბოლქვს
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
10:00- დან 17:00 საათამდე სოფ: გომბორის ნაწილს, ბოჭორმას, კოჭბაანს და გორანას
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: კაკაბეთს, დიდ ჩაილურს და პატარა ჩაილურს
11:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. უჯარმას და მუხროვანს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ბადიაურის ნაწილს, მზისგულს და ყანდაურას ნაწილს
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
10:00- დან 12:00 საათამდე სოფ: არაშენდას, ჩალაუბანს, მელაანს, დარჩეთს და ქოდალოს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ.ვაზისუბანს, მუკუზანს, შაშიანს და კარდენახის ნაწილს
16:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ყიტაანს
ყვარლის მუნიციპალიტეტში
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. კუჭატანს და სანავარდოს ნაწილს 16:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. საბუესა და ალმატის ნაწილს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.