საქართველოში 4 266 შენობა-ნაგებობა და 1 567 დასახლებული პუნქტი საშიშროების რისკის ზონაშია მოქცეული
2024 წელს საქართველოში სტიქიური შემთხვევების რაოდენობამ ჯამში 68 შეადგინა.
ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, გარემოს სტატისტიკის პორტალზე გამოქვეყნებული მონაცემებიდან ჩანს.
აქედან, საანგარიშო პერიოდში წყალდიდობა- წყალმოვარდნა, დატბორვის 26 შემთხვევა დაფიქსირდა, ქარიშხლის – 16, სეტყვის -11, დიდთოვლობის – 9, შტორმის – 2, ხოლო ზვავის 4 შემთხვევა.
შედეგად, გასულ წელს სტიქიური შემთხვევებით, ჯამში 4 ადამიანი დაიღუპა. 2 ადამიანის გარდაცვალების მიზეზი წყალდიდობა-წყალმოვარდნა, დატბორვა გახდა, 2 კი ზვავმა იმსხვერპლა.
ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ათწლეულების მიხედვით, 2010 წლიდან გეოლოგიური კატასტროფების რაოდენობა თითქმის 80%-ით არის გაზრდილი. მაგალითად, 2000-2009 წლებში ქვეყანაში 3957 შემთხვევა მოხდა, უკვე 2010-2019 წელს 7092 შემთხვევა, ხოლო 2020-2024 წლებში – 6905 შემთხვევა.
რაც შეეხება ზეგავლენას ინფრასტრუქტურასა და დასახლებულ პუნქტებზე, გარემოს სტატისტიკის პორტალის მიხედვით, 2024 წლის მდგომარეობით, საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეულია 4 266 შენობა-ნაგებობა (2004 წლის შემდეგ ასეთი დიდი მაჩვენებელი არ დაფიქსირებულა, 2004 წელს 6042 შენობა-ნაგებობა იყო) და 1567 დასახლებული პუნქტი. ხოლო გარდაცვლილია 10 ადამიანი.
წლების მიხედვით, სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, 2023 წელს საშიშროების რისკის ზონაში მოქცეული იყო 3972 შენობა-ნაგებობა, 2022 წელს – 1514, 2021 წელს – 1268, 2020 წელს – 1040 და ა.შ.
რაც შეეხება დასახლებულ პუნქტებს, 2023 წელს რისკის ზონაში იყო 1545 დასახლება, 2022 წელს – 1523, 2021 წელს – 1477, 2020 წელს – 1145 და ა.შ