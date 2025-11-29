2026 წლიდან დიდი ბრიტანეთი სავიზო პოლიტიკას ცვლის
დიდი ბრიტანეთი საიმიგრაციო სისტემის სრულ დიგიტალიზაციას იწყებს. მთავრობა მოელის, რომ ცვლილება საზღვრის კონტროლს გააძლიერებს, გააუმჯობესებს უსაფრთხოებას და გაამარტივებს მოგზაურობას. ქვეყანა 2026 წლის დასაწყისიდან ქვეყანა ეტაპობრივად ნერგავს ელექტრონული ვიზის (eVisa) სისტემას. e-Consul-ის ინფორმაციით, ახალი წესი ეხება დიდ ბრიტანეთში მოგზაურობის ყველა მსურველს, რომლებსაც ქვეყანაში შესვლისთვის ციფრული ნებართვა eVisa ან ETA (Electronic Travel Authorisation) დასჭირდებათ. ETA არ არის ვიზა, არამედ ციფრული ნებართვა მოგზაურობისთვის, რომელიც პასპორტთან ციფრულად არის დაკავშირებული.
ახალი განმცხადებლები: 2026 წლიდან ახალი განმცხადებლები ეტაპობრივად მიიღებენ ელექტრონულ ვიზას ტრადიციული სტიკერ-ვიზის ნაცვლად. ეს ეხება სასწავლო, სამუშაო და სხვა ტიპის ვიზებს.
არსებული „სტიკერ-ვიზის“ მფლობელები: თუ თქვენ უკვე ფლობთ სტიკერ-ვიზას (ანუ პასპორტში ჩაკრულ ვიზას) და 2026 წელს გეგმავთ დიდ ბრიტანეთში მოგზაურობას, აუცილებელია გაიაროთ რეგისტრაცია ელექტრონული ვიზის პორტალზე.
სტიკერ-ვიზის მფლობელები UKVI-ის (United Kingdom Visas and Immigration) პორტალზე შექმნიან ანგარიშს, რის შემდეგაც მოქმედი სტიკერ-ვიზის აქტივაცია მოხდება ახალ ციფრულ სისტემაში. მოგზაურმა უნდა წარადგინოს როგორც არსებული სტიკერ-ვიზა, ისე აქტივირებული ელექტრონული ვიზის ამონაწერი.
შეგახსენებთ, 2026 წლის 25 თებერვლიდან, 85-ზე მეტი ქვეყნის (მათ შორის ვიზისგან გათავისუფლებული) მოქალაქეებს, რომლებსაც არ სჭირდებათ ვიზა მოკლევადიანი მოგზაურობისთვის, მოეთხოვებათ ETA (Electronic Travel Authorisation).