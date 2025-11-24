24 ნოემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 24 ნოემბერს საქართველოში ამინდი განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებით. საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უნალექოდ. ზოგან იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ზომიერი ქარი.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +1, +6°, ზოგან -4°-მდე, დღისით +15, +202°; მთაში ღამით -6, -1°, დღისით +14, +19°; მაღალ მთაში ღამით -6, -1°, დღისით +13, +18°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +7°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +6°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +5°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +17°, ღამით +6°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +17°, ღამით +6°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +7°.