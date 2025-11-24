რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
24 ნოემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7062 ლარი. გამყარდა 0.05 თეთრი;
1 ევრო – 3.1173 ლარი. გამყარდა 0.30 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.5340 ლარი. გამყარდა 0.61 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0638 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.4250 ლარი. გამყარდა 5.27 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0899 ლარი. გამყარდა 0.52 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5917 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6401 ლარი. გამყარდა 0.19 თეთრი;