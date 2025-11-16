16 ნოემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 16 ნოემბრის ამინდის პროგნოზი ასეთია:
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან წვიმა. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +3, +8°, დღისით +14, +19°; მთაში ღამით 0, +5°, დღისით +12, +17°; მაღალმთაში ღამით -1, +4°, დღისით +10, +15°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 7-12მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +9°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +10°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 7-12მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +15°, ღამით +7°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 6-11მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +16°, ღამით +8°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 7-12მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +15°, ღამით +8°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. ცვალებადი მიმართულების ქარი 6-11მ/წმ.ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +9°.