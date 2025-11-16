დაცულ ტერიტორიებზე უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა 10%-ით გაიზარდა – სააგენტო
2025 წლის 10 თვის განმავლობაში საქართველოს დაცულ ტერიტორიებს 1 155 187 ვიზიტორი სტუმრობდა, რაც 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით მეტია, – ამის შესახებ ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს.
„2025 წლის 10 თვის განმავლობაში ყველაზე მეტი ვიზიტორი ესტუმრა პრომეთეს მღვიმეს, მარტვილის კანიონს, მტირალას ეროვნულ პარკს, სათაფლიას და წალკის კანიონს.
ასევე 10%-ით გაიზარდა უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობაც, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საქართველოს ბუნებრივი პოტენციალის მზარდ ინტერესს საერთაშორისო მასშტაბით.
დაცული ტერიტორიების სააგენტო არაერთ პროექტს ახორციელებს ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის, რაც მიზნად ისახავს ვიზიტორებისთვის დაცულ ტერიტორიებზე მოგზაურობის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნას“, – აღნიშნულია განცხადებაში.