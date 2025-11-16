ადვოკატის განცხადებით, ზურაბ ზვიადაურს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და საპატიმროს მარტის ბოლოს დატოვებს
ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა და ტარების ფაქტზე ბრალდებულ ოლიმპიურ ჩემპიონს, ზურაბ ზვიადაურსა და ბრალდების მხარეს შორის საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა.
ამის შესახებ ინფორმაცია „ინტერპრესნიუსს“ მისმა ადვოკატმა, მაგდა კოტრიკაძემ დაუდასტურა.
ადვოკატის განმარტებით, ზვიადაურს სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა, ასევე, 4 წლის ვადით პირობითი მსჯავრი და დამატებით სასჯელად დაეკისრა ჯარიმა.
კოტრიკაძის თქმით, ზვიადაური პენიტენციურ დაწესებულებას მარტში დატოვებს.
„ზურაბ ზვიადაურსა და ბრალდების მხარეს შორის გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეთანხმება მოხდა სასჯელზე – დაახლოებით, ერთი თვის წინ მივმართეთ პროკურატურას საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით განცხადებით. საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა რეალურ საქმეზე, სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა, ასევე 4 წლის ვადით პირობითი მსჯავრი და დამატებით სასჯელად დაეკისრა ჯარიმა.
დაახლოებით მარტის ბოლოს გასდის 6-თვიანი ვადა და დატოვებს პენიტენციურ დაწესებულებას“, – განაცხადა მაგდა კოტრიკაძემ.
ამასთან, როგორც ზვიადაურის ადვოკატმა აღნიშნა, საპროცესო შეთანხმება 12 ნოემბერს გაფორმდა.
ცნობისთვის, ზურაბ ზვიადაური სამართალდამცავებმა 2025 წლის 16 სექტემბერს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლის მესამე და მეოთხე ნაწილით წარედგინა, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა და ტარებას გულისხმობს.