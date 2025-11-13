სიღნაღში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული ოცივე თურქი სამხედრო ნაპოვნია
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, საქართველო–აზერბაიჯანის საზღვართან თურქული სამხედრო-სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დაღუპული ყველა 20 სამხედრო ნაპოვნია.ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს.
მედიის ცნობით, სამაშველო ოპერაციის დასრულების შედეგად, მაშველებმა კატასტროფის ადგილას იპოვეს თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ყველა პირის ცხედარი. მიმდინარეობს იდენტიფიკაციის პროცედურები და მათი სამშობლოში გადაყვანისთვის მზადება.
მანამდე ცნობილი გახდა, რომ თვითმფრინავის „შავი ყუთი“ უკვე გადატანილია თურქეთში, სადაც სპეციალისტები მუშაობენ ავარიის მიზეზების დასადგენად.
შეგახსენებთ, 11 ნოემბერს, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში, თურქულმა სამხედრო თვითმფრინავმა ავიაკატასტროფა განიცადა. ცნობილია, რომ თვითმფრინავი აზერბაიჯანიდან თურქეთის მიმართულებით ასრულებდა რეისს.