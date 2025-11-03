დღეიდან მოქალაქეები განახლებული პირადობის მოწმობების აღებას შეძლებენ
მოქალაქეები დღეიდან განახლებული პირადობის მოწმობების აღებას შეძლებენ. კერძოდ, 3 ნოემბრიდან იუსტიციის სამინისტრო განახლებული დიზაინის პირადობის ელექტრონული მოწმობის გაცემას იწყებს.
შეგახსენებთ, განახლებული დიზაინის საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტის და ბინადრობის ელექტრონული მოწმობების გაცემა 6 ოქტომბრიდან უკვე დაიწყო.
რაც შეეხება განახლებულ პირადობის მოწმობას, იუსტიციის მინისტრის ბრძანებაში ვკითხულობთ, რომ ახალი დიზაინის ID ბარათზე დატანილი იქნება საქართველოს სახელმწიფო გერბი სრული სახით, ერთ ფერში და საქართველოს სახელმწიფო დროშა.
„მოწმობის ფონური გამოსახულების ნაბეჭდი ელემენტები ისე უნდა იყოს განაწილებული, რომ რთული იყოს ფონური გამოსახულების დაშლა (მაგალითად, ობიექტის დანაწევრება პატარა კომპონენტებად) გაყალბების მიზნით და მანიპულაციები ადვილად აღმოსაჩენი იყოს.
მოწმობა უნდა შეიცავდეს: სახელს; გვარს; სქესს; მოქალაქეობას; დაბადების თარიღს; დაბადების ადგილს; პირად ნომერს; ფოტოსურათს; პირადი ხელმოწერის ნიმუშს; მოწმობის გამცემი ორგანოს დასახელებას; მოწმობის გაცემის თარიღს; მოწმობის მოქმედების ვადას; ფიზიკური პირის ავთენტიფიკაციის სერტიფიკატს, შესაბამის დახურულ გასაღებს და სერტიფიკატის გამცემ ორგანოს; კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის სერტიფიკატს, შესაბამის დახურულ გასაღებს და სერტიფიკატის გამცემ ორგანოს; მოწმობის წვდომის კოდს (CAN – Card Access Number); QR კოდს, რომლის მეშვეობით შესაძლოა, გადამოწმდეს დოკუმენტის ან/და პირის შესახებ ინფორმაცია, მაგალითად, ადამიანის სტატუსის (დევნილი, სტუდენტი და ა.შ.) ამოკითხვა იქნება შესაძლებელი,“- ვკითხულობთ ბრძანებაში.
რაც შეეხება ძველი დიზაინის მოწმობებს, კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადით (ბარათზე მითითებული თარიღით), ისინი კვლავ ძალაში იქნება.
ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ახალი პირადობის საფასური იგივე რჩება. ცნობისთვის, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის საფასური (ფოტოსურათისა და საბანკო მომსახურების ჩათვლით) 66 ლარს შეადგენს.