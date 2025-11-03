გურჯაანელი გიორგი ზარდიაშვილი „მოგზაურობისა და სტუმართმოყვარეობის დაჯილდოების“ გამარჯვებული გახდა
ტურისტული გიდი საქართველოში – გიორგი ზარდიაშვილი 2024 წლის მოგზაურობისა და სტუმარმასპინძლობის ჯილდოს მფლობელია.
დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო, მოგზაურობისა და სტუმარმასპინძლობის დაჯილდოება აცხადებს, რომ „ტურისტული გიდი საქართველოში – გიორგი ზარდიაშვილი“ დაჯილდოვდა პრესტიჟული 2024 წლის ევროპული დაჯილდოების პროგრამაში. ეს აღიარება ასახავს „ტურ გიდი საქართველოში – გიორგი ზარდიაშვილის“ ურყევ ერთგულებას სრულყოფილებისა და გამორჩეული მომსახურების მიმართ მოგზაურობისა და სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიაში.
2024 წლის „მოგზაურობისა და სტუმართმოყვარეობის დაჯილდოების“ მფლობელები საგულდაგულოდ შეირჩნენ სხვადასხვა დამოუკიდებელი წყაროებიდან მიღებული მიმოხილვების ყოვლისმომცველი ანალიზის საფუძველზე. ექსპერტთა ჯგუფმა საგულდაგულოდ შეაფასა წარდგენილი მასალები, განიხილა მომხმარებელთა გამოხმაურება და შეადარა თითოეული მონაწილის ობიექტები. ჩვენი პატივცემული გამარჯვებულები არიან ისინი, ვინც წარმოაჩინა თავისი განსაკუთრებული თვისებები, გამორჩეული მომსახურება და ობიექტები და შეუდარებელი ერთგულება მომხმარებელთა კმაყოფილების მიმართ მრავალ კატეგორიაში.
წლევანდელ დაჯილდოებას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა და მონაწილეთა ხარისხი საოცრად მაღალი იყო.
ჟიურის წინაშე დადგნენ გამარჯვებულების შერჩევის რთული ამოცანა და ისინი, ვინც ნამდვილად წარმოადგენენ სრულყოფილების განსახიერებას მოგზაურობისა და სტუმართმოყვარეობის ინდუსტრიაში. მოგზაურობისა და სტუმართმოყვარეობის დაჯილდოების გუნდმა განაცხადა:
„წელს ნამუშევრების განსაკუთრებული ხარისხით გაოცებულები დავრჩით. გვჯერა, რომ ეს სახელმძღვანელო ღირებული რესურსი იქნება მომთხოვნი მოგზაურებისთვის, როდესაც ისინი შემდეგი ფუფუნების მოგზაურობის დაგეგმვას გეგმავენ. კიდევ ერთხელ ვულოცავთ ყველა ჩვენს დამსახურებულ გამარჯვებულს.“
გამარჯვებულთა სრული სია გამოქვეყნდება ყოველწლიურ ჯილდოების გამოცემაში, რომლის ციფრული ჩამოტვირთვა ნოემბერში იგეგმება. იმისათვის, რომ დარწმუნებული იყოთ, რომ ამ გამოცემის ასლს მიიღებთ, გირჩევთ, შემოგვიერთდეთ ჩვენს საფოსტო სიაში და იყოთ პირველთა შორის, ვინც მის გამოქვეყნების შესახებ შეიტყობს.
მოგზაურობისა და სტუმართმოყვარეობის დაჯილდოების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ www.thawards.com-ს.
,,წელს, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებულ სამეფოში ორგანიზებულ „მოგზაურობისა და სტუმარმასპინძლობის დაჯილდოებაზე“ მომანიჭეს წოდება 2024 წლის საუკეთესო გიდის მომსახურებისთვის. ძალიან მიხარია, რომ ასეთი პატივი და აღიარება მივიღე მსოფლიოს ტურიზმის საზოგადოებისგან. პირველ რიგში, მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა ჩემს ტურისტს, ვინც ესტუმრა ჩემს ქვეყანას, საქართველოს და ამირჩია თავის გიდად. ასევე, მინდა მადლობა გადავუხადო მსოფლიოს მოგზაურობისა და სტუმარმაპინძლობის საზოგადოებას, რომელმაც 2024 წლის საუკეთესო გიდად დამასახელა. ეს მაძლევს მეტ სტიმულს და მოტივაციას, გავაუმჯობესო და დავხვეწო ჩემი გიდის მომსახურება და წვლილი შევიტანო საერთაშორისო ტურიზმში, ხალხთა მეგობრობასა და მსოფლიო მშვიდობაში”, – ამბობს გიორგი ზარდიაშვილი.