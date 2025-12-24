პარლამენტში სურსათის ფასების რეგულირების საკითხზე საკანონმდებლო ორგანოში სპეციალური კომისია შეიქმნება
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, პარლამენტში სურსათის ფასების რეგულირების საკითხზე საკანონმდებლო ორგანოში სპეციალური კომისია საგაზაფხულო სესიის გახსნისთანავე შეიქმნება. ამის შესახებ შალვა პაპუაშვილმა Facebook-ის პირად გვერდზე გამოაქვეყნა, რითაც სურსათის ფასების შემცირების შესაძლებლობის შესახებ ირაკლი კობახიძის დღეს გამოქვეყნებულ ვიდეოს გამოეხმაურა.
ცნობისთვის, პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველოში სურსათის ფასები ევროპის ქვეყნებთან შედარებით მნიშვნელოვნად მაღალია, რაც სადისტრიბუციო კომპანიებისა და საცალო ქსელების მაღალი ფასნამატით არის გამოწვეული. ირაკლი კობახიძემ სადისტრიბუციო კომპანიებთან და მარკეტებთან აქტიური მუშაობა დააანონსა; სამართალდამცავ უწყებებს ბაზრის მოთამაშეების მხრიდან სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების აღმოფხვრის მიზნით, საკითხის სიღრმისეული შესწავლა დაავალა. აღნიშნა, რომ საჭიროების შემთხვევაში საჭიროების შემთხვევაში, ანტიმონოპოლიურ მექანიზმებსაც გამოვიყენებთ. პარლამენტს კი საკითხის შესაფასებლად შესაბამისი საპარლამენტო ბერკეტების გამოყენების მიზნით საპარლამენტო კომისიის შექმნის თხოვნით მიმართა.
შალვა პაპუაშვილი წერს, რომ ირაკლი კობახიძის მიერ ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება მნიშვნელოვანია და ღია, დემოკრატიული პროცესი განაპირობებს ინფორმირებულ მოქალაქეს.