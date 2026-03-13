რა ეღირება ყურძენი წელს
2026 წლის რთვლის დროს, ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში, თუ კერძო სექტორი არ გამოხატავს ყურძნის შესყიდვის ინტერესს, სახელმწიფოს მხრიდან 1 კგ ყურძნის შესასყიდად განისაზღვრა ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული შემდეგი ფასები:
,,ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონით ნებადართული ვაზის ჯიშებისგან მოწეული ყურძენი:
შაქრიანობა აღემატება 20%-ს – 1,30 ლარი
შაქრიანობა 17%-დან-20%-მდე – 80 თეთრი
შაქრიანობა არ აღემატება 17-%-ს – 30 თეთრი
რაც შეეხება საფერავს:
შაქრიანობა აღემატება 22%-ს – 1,50 ლარი
შაქრიანობა 17%-დან – 22%-მდე – 90 თეთრი
შაქრიანობა არ აღემატება 17-%-ს – 30 თეთრი.
ყურძნის მოსავლის ორგანიზებულად დაბინავების მიზნით, შეიქნება რთვლის საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც 24 საათიანი რეჟიმით იმუშავებს.