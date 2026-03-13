6 წელზე მეტი ასაკის ავტომობილებზე განბაჟების ტარიფი 1-ლი აპრილიდან შეიცვლება
6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილების განბაჟების ტარიფი იცვლება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გახდა ცნობილი.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოში 1-ელი აპრილიდან 6 წელზე მეტი ასაკის M1 კატეგორიის ანუ მსუბუქი ავტომობილების იმპორტის აკრძალვა იგეგმებოდა.
თუმცა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს გამართულ მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, 6 წელზე მეტი ასაკის მანქანების რეგისტრაციის აკრძალვის გადაწყვეტილებაში კორექტირება შევიდა და მოქალაქეები მანქანების შემოყვანას და რეგისტრაციას ქვეყანაში ისევ შეძლებენ, თუმცა გაზრდილი აქციზის გადახდა მოუწევთ.
კერძოდ, პრემიერის განცხადებით, 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილის შემოყვანაზე დაწესდება განბაჟების 4.5-ლარიანი ტარიფი (კუბურ სანტიმეტრზე).
„გვინდა გარკვეული კორექტივები შევიტანოთ ამ გადაწყვეტილებაში, კერძოდ, შემოყვანის აკრძალვის ნაცვლად, შესაბამის ავტომობილებზე ანუ 6 წელზე მეტი წლოვანების, დაწესდება განბაჟების, 4.5-ლარიანი ტარიფი (კუბურ სანტიმეტრზე). ანუ აქციზი იქნება შესაბამისი თანხით განსაზღვრული. ანუ შემოყვანის აკრძალვა შესაბამისი გაზრდილი აქციზით შეიცვლება. ეს გადაწყვეტილება არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ ვიზრუნოთ ეკოლოგიაზე, გარემოს დაცვაზე“,- აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ.
შედეგად, თუ დღევანდელი ტარიფებით 6 წელზე მეტი ხნის წინ გამოშვებული ავტომობილების განბაჟებისთვის ძრავის ერთი კუბური სანტიმეტრი 0.8 ლარის აქციზით იბეგრება, მთავრობის მიერ დღეს წარდგენილი ცვლილებით ტარიფი 4.5 ლარამდე იზრდება. ეს კი აქციზის 5.6-ჯერ გაზრდას ნიშნავს.
რაც შეეხება ვადებს, თუ როდიდან ამოქმედდება ახალი ტარიფი, „ინტერპრესნიუსს“ მთავრობის ადმინისტრაციაში განუცხადეს, რომ გადაწყვეტილება ძალაში 1-ელი აპრილიდან შევა.