რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
23 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7105 ლარი. გამყარდა 0.05 თეთრი;
1 ევრო – 3.1407 ლარი. გამყარდა 0.68 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6085 ლარი. გამყარდა 1.75 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0646 ლარი. გამყარდა 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3156 ლარი. გამყარდა 1.64 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0863 ლარი. გაუფასურდა 0.33 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5938 ლარი. გამყარდა 0.03 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6490 ლარი. გამყარდა 0.03 თეთრი.