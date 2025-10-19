სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 20 ოქტომბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება:
13:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. კისისხევში ნასამხრალსა და შალაურში 1025 აბონენტს
15:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. კუჭატანში 210 აბონენტს
14:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ჭიკაანში 220 აბონენტს
11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ. წიწკანაანთ სერში 97 აბონენტს
11:00- დან 14:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროში 290 აბონენტს
12:00- დან 15:00 საათამდე სოფ.სამთაწყაროში 380 აბონენტს
11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ.არხილოსკალოში 131 აბონენტს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.