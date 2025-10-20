რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
20 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7079 ლარი. გამყარდა 0.0016 თეთრი;
1 ევრო – 3.1680 ლარი. გაუფასურდა 0.0098 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6389 ლარი. გამყარდა 0.0019 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0645 ლარი. გამყარდა 0.0002 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3354 ლარი. გამყარდა 0.0936 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0813 ლარი. გამყარდა 0.0025 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5923 ლარი. გამყარდა 0.0010 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6491 ლარი. გამყარდა 0.0016 თეთრი.