20 ოქტომბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 20 ოქტომბერს ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონი წვიმა და ელჭექი, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ძლიერი. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი, ზოგან დროგამოშვებით.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ღამით ზოგიერთ, დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, მაღალ მთაში ზოგან თოვლჭყაპი. დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, დღისით ზოგან ძლიერი 17-22 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +7, +12°, დღისით +18, +23°; მთაში ღამით +4, +9°, დღისით +13, +18°; მაღალ მთაში ღამით +2, +7°, დღისით +8, +13°.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის მე-2 ნახ-დან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +21°, ღამით+10°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის მე-2 ნახ-დან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, დასავლეთის ქარი 10-15, დროგამოშვებით 17-22მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +23°, ღამით+11°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის მე-2 ნახ-დან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, დასავლეთის ქარი 10-15, დროგამოშვებით 17-22მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +20°, ღამით+10°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის მე-2 ნახ-დან შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +22°, ღამით +12°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის მე-2 ნახ-დან შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ, დროგამოშვებით 17-22მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +22°, ღამით+9.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის მე-2 ნახ-დან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +23°, ღამით +12°.