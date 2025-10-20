რა ჯდება მართვის მოწმობის შეცვლა/აღდგენა
მართვის მოწმობის შეცვლის საფასური 15 ლარია. ამის შესახებ ინფორმაცია მომსახურების სააგენტოს ვებ.გვერდზეა გამოქვეყნებული.
გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში ვკითხულობთ, რომ შესაცვლელად მომსახურების სააგენტოში შემდეგი სახის დოკუმენტაციის წარდგენა დაგჭირდებათ.
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
არსებული მართვის მოწმობა;
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV-100/ა);
საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.
მართვის მოწმობის შეცვლა მომსახურების სააგენტოს ყველა ფილიალში არის შესაძლებელი და მას მიიღებთ რამდენიმე წუთში.
სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის შეცვლის საფუძველი შეიძლება გახდეს მართვის მოწმობის მფლობელის მოთხოვნა, უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის საფუძველზე ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობის გაცემა, მოწმობის მოქმედების ვადის გასვლა, გამოყენებისთვის უვარგისობა (გაცვეთა, დაზიანება), მართვის მოწმობაში ასახული რომელიმე მონაცემის შეცვლა ან უზუსტობის გამოსწორება, გაცემის რეესტრში ასახული სარეგისტრაციო ჩანაწერების შეცვლა ან უზუსტობის გამოსწორება, მართვის მოწმობაში აღნიშნული მონაცემების მართვის მოწმობათა გაცემის რეესტრში ასახული სარეგისტრაციო ჩანაწერებთან შეუსაბამობა და კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა გარემოებები.
რაც შეეხება დაკარგული მართვის მოწმობის აღდგენას, მომსახურების სააგენტოსგან აღნიშნული სერვისის მისაღებად 35 ლარი დაგჭირდებათ.
მფლობელმა სააგენტოში უნდა წარადგინოს:
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა IV 100/ა);
საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები.