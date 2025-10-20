სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 21 ოქტომბერს ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
10:30-დან 19:00 საათამდე თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფარეულსა და ალმატში 811 აბონენტს
10:30- დან 19:00 საათამდე სოფ. იყალთოში 88 აბონენტს
10:00- დან 18:00 საათამდე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ: აფენს ჭაბუკიანს და არეშფერანს
11:30- დან 14:30 საათამდე სოფ: აფენს,ლელიანს, ჭაბუკიანს, გიორგეთს და ფოდაანს
11:00- დან 18:00 საათამდე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუკუზანსა და ჭერემში 564 აბონენტს
11:00- დან 18:00 საათამდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ: ზემო ალვანსა და ხორბალოს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.