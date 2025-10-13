13 ოქტომბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით 13 ოქტომბერს მოსალოდნელი ამინდი შემდეგია:
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, მაღალმთაში ზოგან თოვლჭყაპი, შესაძლებელია ძლიერი. დასავლეთის ქარი 10-15მ/წმ, ზოგან ძლიერი 17-22მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +7, +12°, დღისით +15, +20°; მთაში ღამით +2, +7°, დღისით +10, +15°; მაღალმთაში ღამით 0, +5°, დღისით +5, +10°.
თელავი – ღრუბლიანობის მომატება, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ქარი დასავლეთის 10–15 მ/წმ, დროგამოშვებით ძლიერი 17–22 მ/წმ. ტემპერატურა: დღისით +17°, ღამით +9°;
ყვარელი – ღრუბლიანობის მომატება, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ქარი დასავლეთის 10–15 მ/წმ, დროგამოშვებით 17–22 მ/წმ. ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +8°;
საგარეჯო – ღრუბლიანობის მომატება, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ქარი დასავლეთის 10–15 მ/წმ, დროგამოშვებით 17–22 მ/წმ. ტემპერატურა: დღისით +17°, ღამით +8°;
სიღნაღი – ღრუბლიანობის მომატება, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ქარი დასავლეთის 10–15 მ/წმ. ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +8°;
დედოფლისწყარო – ღრუბლიანობის მომატება, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ქარი დასავლეთის 10–15 მ/წმ, დროგამოშვებით ძლიერი 17–22 მ/წმ. ტემპერატურა: დღისით +19°, ღამით +7°;
ლაგოდეხი – ღრუბლიანობის მომატება, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ქარი დასავლეთის 10–15 მ/წმ, დროგამოშვებით ძლიერი 17–22 მ/წმ. ტემპერატურა: დღისით +18°, ღამით +8°.