რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
13 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7117 ლარი. გამყარდა 0.08 თეთრი;
1 ევრო – 3.1385 ლარი. გამყარდა 1.32 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6014 ლარი. გამყარდა 2.77 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0650 ლარი. გამყარდა 0.02 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3416 ლარი. გაუფასურდა 0.57 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0820 ლარი. გამყარდა 0.06 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5951 ლარი. გამყარდა 0.05 თეთრი;
1 შვეიცარიული ფრანკი – 3.3644 ლარი. გამყარდა 2.24 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6534 ლარი. გამყარდა 0.13 თეთრი.