რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
10 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7125 ლარი. გამყარდა 0.03 თეთრი;
1 ევრო – 3.1517 ლარი. გამყარდა 0.33 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6291 ლარი. გამყარდა 1.31 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0650 ლარი. გამყარდა 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3359 ლარი. გამყარდა 0.88 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0826 ლარი. გამყარდა 0.29 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5956 ლარი. გამყარდა 0.02 თეთრი;
1 შვეიცარიული ფრანკი – 3.3868 ლარი. გამყარდა 0.42 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6534 ლარი. გამყარდა 0.13 თეთრი.