რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
7 ოქტომბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7201 ლარი. გამყარდა 0.37 თეთრი;
1 ევრო – 3.1714 ლარი. გამყარდა 2.53 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6539 ლარი. გამყარდა 1.10 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0652 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.2718 ლარი. გამყარდა 4.34 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0982 ლარი. გამყარდა 0.43 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.6001 ლარი. გამყარდა 0.21 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6581 ლარი. გამყარდა 0.20 თეთრი;