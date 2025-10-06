სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 7 ოქტომბერს ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
12:00- დან 19:00 საათამდე ქ. თელავში ერეკლე მეორის, წერეთლის, თ.ბაგრატიონის, კიკვიძის და ვაჟა ფშაველას ქუჩებს
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. იყალთოში 88 აბონენტს
10:00- დან 11:00- მდე და 16:00- დან 17:00 საათამდე ქ. გურჯაანში ნონეშვილის, სანაპიროს, რუსთაველის, შალიკაშვილის, გურამიშვილის და ვაჟა- ფშაველას ქუჩებზე 1288 აბონენტს
11:00- დან 16:00 საათამდე ქ.გურჯაანში ნონეშვილის, სანაპიროს, რუსთაველის თამარის და გურამიშვილის ქუჩებზე 607 აბონენტს 11:00- დან 18:00 საათამდე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბაკურციხესა და კოლაგში 1140 აბონენტს
10:00- დან 16:00 საათამდე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სოფ: გომბორს, კოჭბაანს, ბოჭორმას, გორანას, სასადილოს, ვაშლიანს, რუსიანს, ოთარაანს, ასკილაურს და პალდოს
12:00- დან 18:00 საათამდე სოფ.მანავში 1042 აბონენტს
09:00- დან 18:00 საათამდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვ.ალვანში 76 აბონენტს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ზემო ალვანსა და ხორბალოში 1694 აბონენტს
10:00- დან 13:00 საათამდე სიღნაღის მუმიციპალიტეტის ქ. წნორში 275 აბონენტს
12:00- დან 18:30 საათამდე სოფ: ბოდბისხევსა და ქვემო მაჩხაანში 997 აბონენტს
09:00- დან 18:00 საათამდე ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფ. შილდაში 257 აბონენტს
10:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. გავაზში 502 აბონენტს
10:00- დან 13:00 საათამდე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. ონანაურსა და აბაშისწილში 187 აბონენტს და სოფ. თამარიანში 224 აბონენტს
13:00- დან 18:00 საათამდე სოფ.ჭიაურსა და ვარდისუბანში 292 აბონენტს
14:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ლელიანში 121 აბონენტს
12:00- დან 16:00 საათამდე ქ. დედოფლისწყაროში 255 აბონენტს 11:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. ზემო მაჩხაანსა და ოზაანში 340 აბონენტს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. არხილოსკალოში 99 აბონენტს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.