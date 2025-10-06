დღეიდან ახალი თაობის საიდენტიფიკაციო და სამგზავრო დოკუმენტების გაცემა იწყება
იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო მიმდინარე წლის 6 ოქტომბრიდან ახალ თაობის, განახლებული დიზაინის ბიომეტრიული პასპორტებისა და ბინადრობის ელექტრონული მოწმობების გაცემას იწყებს. დოკუმენტები გაიცემა იმ პირებზე, ვინც განაცხადს აღნიშნული თარიღიდან გააკეთებს.
სააგენტოს ცნობით, დოკუმენტების ღირებულება უცვლელი დარჩება, ხოლო მოქმედი, ვადიანი დოკუმენტების მფლობელთათვის მათი შეცვლა სავალდებულო არ არის.
განახლებული დიზაინით გაიცემა შემდეგი ტიპის საიდენტიფიკაციო და სამგზავრო დოკუმენტები:
დროებითი ბინადრობის მოწმობა
მუდმივი ბინადრობის მოწმობა
დიპლომატიური პასპორტი
სამსახურებრივი პასპორტი
ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირის სამგზავრო დოკუმენტი
მოქალაქეობის არმქონე პირის პასპორტი
სააგენტო წერს, რომ ახალი დოკუმენტები აღჭურვილია თანამედროვე უსაფრთხოების ნიშნებით და სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. სააგენტოს განმარტებით, დოკუმენტების დიზაინში გამოყენებულია ეროვნული თემატიკის ელემენტები.
დოკუმენტების მიღება შესაძლებელი იქნება როგორც იუსტიციის სახლის ფილიალებში, სააგენტოს ტერიტორიულ ოფისებსა და მობილურ იუსტიციის სახლებში, ისე ონლაინ, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ვებგვერდზე: sda.gov.ge.
რაც შეეხება ელექტრონული პირადობის მოწმობებს, მათი განახლებული ვერსიის გაცემა 2025 წლის 3 ნოემბრიდან დაიწყება.