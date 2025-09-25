სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 26 სექტემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება:
11:00- დან 12:00 საათამდე სოფ. სანიორეში 117 აბონენტს
12:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ყარაჯალას
12:00- დან 13:00 საათამდე სოფ. იყალთოში 88 აბონენტს
15:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ვაქირში 248 აბონენტს
13:00- დან 18:00 საათამდე სოფ: ბოდბისხევსა და ქ. წნორში 732 აბონენტს
11:30- დან 12:00 საათამდე სოფ: ვარდისუბანს საქობოს, მშვიდობიანს და ჰერეთისკარს
12:00- დან 12:30 საათამდე სოფ. ცოდნისკარს, ჩადუნიანს და კართუბანს
13:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. აფენში 155 აბონენტს
13:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. კართუბანში 199 აბონენტს
11:00- დან14:00 საათამდე სოფ. ვადისუბანში 182 აბონენტს
11:00- დან 11:30 საათამდე სოფ. ბოლოკიანსა და კართუბანში 386 აბონენტს
12:30- დან 13:00 საათამდე სოფ. ჭიაურსა და თამარიანში 936 აბონენტს
12:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ქისტაურს, ახალშენს, ახშნის ველებს და საჩალეს 11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. არბოშიკს
11:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. სამთაწყაროში 74 აბონენტს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ლამბალოს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. ახალსოფელში 252 აბონენტს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.