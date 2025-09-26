რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
26 სექტემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7113 ლარი. გაუფასურდა 0.03 თეთრი;
1 ევრო – 3.1863 ლარი. გაუფასურდა 0.03 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6475 ლარი. გამყარდა 0.42 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0654 ლარი. გამყარდა 0.00 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.2429 ლარი. გამყარდა 0.99 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0778 ლარი. გამყარდა 0.05 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5949 ლარი. გაუფასურდა 0.08 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6532 ლარი. გამყარდა 0.11 თეთრი.