სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 25 სექტემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება:
11:00- დან 15:00 საათამდე ერისიმედს
11:00 – დან 15:00 საათამდე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარდისუბანს
10:00- დან 11:00 საათამდე სოფ. ჩადუნიანს
09:00- დან 17:00 საათამდე სოფ. კაბალში 231 აბონენტს
08:00- დან 16:00 საათამდე სოფ.შილდაში 256 აბონენტს
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.