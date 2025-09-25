რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
25 სექტემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7110 ლარი. გამყარდა 0.31 თეთრი;
1 ევრო – 3.1860 ლარი. გამყარდა 1.47 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6517 ლარი. გამყარდა 1.21 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0654 ლარი. გამყარდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.2330 ლარი. გამყარდა 0.74 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0783 ლარი. გამყარდა 0.44 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5941 ლარი. გამყარდა 0.24 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6543 ლარი. გამყარდა 0.16 თეთრი.