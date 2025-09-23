რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
23 სექტემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7258 ლარი. გამყარება 1.47 თეთრი;
1 ევრო – 3.2099 ლარი. გამყარება 1.35 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6796 ლარი. გამყარება 2.14 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0659 ლარი. გამყარება 0.03 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.2639 ლარი. გამყარება 1.45 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1134 ლარი. გამყარება 4.01 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.6028 ლარი. გამყარება 0.87 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6586 ლარი. გამყარება 0.49 თეთრი.