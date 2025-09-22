სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელის გეგმიური სამუშაოების გამო 23 სექტემბერს ენერგომომარაგება შეეზღუდება:
12:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. შალაურში 110 აბონენტს
12:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. კურდღელაურში 123 აბონენტს
00:00- დან 05:00 საათამდე სოფ. გიორგეთსა და აფენში 577 აბონენტს
08:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. შილდაში 256 აბონენტს
14:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. კუჭატანში 209 აბონენტს
10:00- დან 18:30 საათამდე სოფ. მთისძირში 80 აბონენტს
11:00- დან 19:00 საათამდე ქ. საგარეჯოში კოსტავას ქუჩას და კახეთის გზატკეცილს
09:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ნინოწმინდაში 61 აბონენტს 11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. გიორგიწმინდას და ანთოკს
10:00- დან 13:00- მდე და 15:00- დან 18:00 საათამდე ქ. წნორში 84 აბონენტს
11:00- დან 14:00 საათამდე ქ. წნორში 173 აბონენტს
13:00- დან 14:00 საათამდე სოფ. ტიბაანში 123 აბონენტს და
14:00-დან 15:00 საათამდე 79 აბონენტს
13:00- დან 15:00 საათამდე სოფ. ქვემო მაღაროში 118 აბონენტს
11:00- დან 18:00 საათამდე ქ. გურჯაანში 9 აპრილის, ჭავჭავაძის და ლეონიძის ქუჩებს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. კარდენახში 86 აბონენტს სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.