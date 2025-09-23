23 სექტემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ, აღმოსავლეთში ზოგან შესაძლებელია ნისლი. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების დროგამოშვებით ძლიერი ქარი.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ, შესაძლებელია ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 6-11მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +22°, ღამით +9°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ, შესაძლებელია ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 6-11მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +23°, ღამით +10°.
საგარეჯო -დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ, შესაძლებელია ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 6-11მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +22°, ღამით +9°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ, შესაძლებელია ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 6-11მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +21°, ღამით +10°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +20°, ღამით +9°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ, შესაძლებელია ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 6-11მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +24°, ღამით +11°.