რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
22 სექტემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7405 ლარი. გაუფასურება 0.0049 თეთრი;
1 ევრო – 3.2234 ლარი. გამყარება 0.0142 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.7010 ლარი. გამყარება 0.0328 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0662 ლარი. ცვლილება 0 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.2784 ლარი. გამყარება 0.0154 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.1535 ლარი. გაუფასურება 0.0109 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.6115 ლარი. გაუფასურება 0.0029 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6635 ლარი. გაუფასურება 0.0005 თეთრი.