სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს აბონენტების ნაწილს
ქსელზე გეგმიური სამუშაოების გამო 22 სექტემბერს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეუწყდება:
10:30- დან 19:00 საათამდე სოფ. ყარაჯალაში 187 აბონენტს
10:30- დან 19:00 საათამდე სოფ. კურდღელაურიში 189 აბონენტს
14:00- დან 18:30 სოფ. შილდას
13:00-დან 16:00 საათამდე სოფ. მაჩხაანში 140 აბონენტს
11:00- დან 14:00 საათამდე სოფ ბოდბისხევში 76 აბონენტს
11:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. ტიბაანში 123 აბონენტს
12:00- დან 19:00 საათამდე სოფ. წყაროსთავში 91აბონენტს
11:00- დან 16:00 საათამდე სოფ. ნინიგორსა და ქვემო გურგენიაში 55 აბონენტს
11:00- დან 16:00 საათამდე ქ. დედოფლის წყაროში რუსთაველის, ჰერეთის, კოსტავას, პუშკინის, ბარათაშვილის, გონაშვილის და 9 ძმის ქუჩებს
11:00- დან 18:00 საათამდე სოფ. არხილოსკალოში 99 აბონენტს.
სამუშაოების დასრულებისთანავე ენერგომომარაგება უწყვეტ რეჟიმში აღდგება.