18 სექტემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 18 სექტემბერს დღის მეორე ნახევრამდე ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის
მასებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის მეორე ნახევრიდან დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთის ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლებელია სეტყვა და ნისლი. დღის პირველ ნახევარში ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი, დროგამოშვებით ძლიერი.
თელავი: ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა: +23°.