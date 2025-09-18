რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
18 სექტემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7143 ლარი. გაუფასურდა 0.63 თეთრი;
1 ევრო – 3.2143 ლარი. გაუფასურდა 1.64 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.7053 ლარი. გაუფასურდა 1.29 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0657 ლარი. გაუფასურდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.2694 ლარი. გაუფასურდა 0.12 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0869 ლარი. გაუფასურდა 2.38 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5961 ლარი. გაუფასურდა 0.37 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6589 ლარი. გაუფასურდა 0.11 თეთრი.