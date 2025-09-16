16 სექტემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალექოდ, აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლებელია მცირე ხანმოკლე წვიმა და ნისლი. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ზომიერი ძლიერი ქარი.
აღმოსავლეთ საქართველოში – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან შესაძლებელია მცირე ხანმოკლე წვიმა და ნისლი. აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, ღამით შესაძლებელია ზოგან ძლიერი 17-22 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: ბარში ღამით +11, +16°, დღისით +20, +25°; მთაში ღამით +5, +10°, დღისით +20, +25°; მაღალ მთაში ღამით +2, +7°, დღისით +10, +15°, ზოგან +22°-მდე.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. შესაძლებელია მცირე ხანმოკლე წვიმა და ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +24°, ღამით +14°.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +24°, ღამით +14°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +22°, ღამით +13°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. შესაძლებელია მცირე ხანმოკლე წვიმა და ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +23°, ღამით +13°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. შესაძლებელია მცირე ხანმოკლე წვიმა და ნისლი. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +22°, ღამით +14°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. სუსტი ქარი. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +24°, ღამით +14°.