რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები
16 სექტემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.7051 ლარი. გაუფასურდა 0.49 თეთრი;
1 ევრო – 3.1798 ლარი. გაუფასურდა 1.19 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6800 ლარი. გაუფასურდა 2.01 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0655 ლარი. გაუფასურდა 0.02 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.2840 ლარი. გაუფასურდა 7.26 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0537 ლარი. გაუფასურდა 0.52 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5907 ლარი. გაუფასურდა 0.29 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6559 ლარი. გაუფასურდა 0.21 თეთრი.