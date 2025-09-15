საპროტესტო მსვლელობის დროს ბესიკის ქუჩაზე დაპირისპირება იყო
ხმაური და დაპირისპირება იყო ბესიკის ქუჩაზე. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია.
რუსთაველის გამზირის მიმდებარედ ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი შენობიდან მარშს რამდენიმე ახალგაზრდა აედევნა. ისინი მარშის მონაწილეებს შეურაცხმყოფელი სიტყვებით მიმართავდნენ.
სიტყვიერი დაპირისპირების შემდეგ აღნიშნულმა პირებმა ბესიკის ქუჩაზე გადაინაცვლეს, რომლებსაც აქციის მონაწილეები დაედევნენ.
სანამ პოლიცია ვითარებას განმუხტავდა, აქციის მონაწილეების თქმით, ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ ცეცხლსასროლი იარაღი ამოიღო. პოლიციამ ადგილზე რამდენადმე პირი ადგილიდან გაიყვანა და სავარაუდოდ, დააკავა.
ასევე, აქციის მონაწიელების თქმით, პოლიციამ ერთი პირი, პროტესტის მონაწილე, ბესიკის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ კაფეში შეიყვანა. ისინი ადგილზე ადვოკატის შეშვებას ითხოვენ.