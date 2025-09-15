რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს
უწყვეტი პროტესტის 292-ე დღესაც, საკანონმდებლო ორგანოსთან შეკრებილმა მოქალაქეებმა საავტომობილო გზა გადაკეტეს.
დემონსტრანტების მოთხოვნები უცვლელია – დაინიშნოს ახალი არჩევნები და გათავისუფლდნენ აქციების ფარგლებში დაკავებული პირები. ისინი ასევე ითხოვენ სასამართლო პროცესების გაშუქებას, რომელიც კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შედეგად აიკრძალა.
აქციის მონაწილეებს ადგილზე მოტანილი აქვთ საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები. “თავისუფლება რეჟიმის პატიმრებს!” , “ცეცხლი ოლიგარქიას, ძირს რუსეთის დამპალი იმპერია”, – სკანდირებენ აქციის მონაწილეები.
პარალელურად, აქცია მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან, საიდანაც მოქალაქეებმა საპროტესტო მსვლელობით რუსთაველის გამზირისკენ გადმოინაცვლეს და პარლამენტთან მიმდინარე აქციას შეუერთდნენ.
მსვლელობის დროს იყო დაპირისპირებაც, აქციის მონაწილეების ინფორმაციით, მათ აედევნა რამდენიმე პირი, რომელთაგან ერთს იარაღი ჰქონდა. ადგილიდან პოლიციამ რამდენიმე პირი გაიყვანა.