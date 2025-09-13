კახეთში სეტყვისგან დაზიანებულ ყურძენს სახელმწიფო საწარმო ჩაიბარებს – ღვინის სააგენტო
კახეთში სეტყვისგან დაზიანებულ ყურძენს სახელმწიფო საწარმო შპს „მოსავლის მართვის კომპანია“ ჩაიბარებს.
სახელმწიფო საწარმო მევენახეებისგან დასეტყვილ საღვინე ყურძენს – 1 კილოგრამს 1 ლარად – დღეიდან მიიღებს.
როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, სეტყვისგან დაზარალებულ მევენახეებს ყურძნის ჩაბარების პრობლემა არ შეექმნებათ.
“თელავისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტში მოსული უხვი ნალექისა და ძლიერი სეტყვისგან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მათ შორის, პირველადი მონაცემებით, 150 ჰექტარამდე ვენახის ფართობი დაზიანდა.
რთველის საკოორდინაციო შტაბი 24-საათიან რეჟიმში მუშაობს. ყველა რესურსი მობილიზებულია იმისთვის, რომ დაზარალებულმა მევენახეებმა შეუფერხებლად შეძლონ მოსავლის დაბინავება.
რთველთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელ ხაზზე – 1501 და ასევე რთველის საკოორდინაციო შტაბის ცხელი ხაზზე – 0322 193 283.
13 სექტემბრის მონაცემებით, კახეთის რეგიონში, ღვინის საწარმოების მიერ გადამუშავებულია 27 ათასი ტონა ყურძენი”,– აღნიშნულია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.