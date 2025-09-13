ახალი ამბები

კახეთში სეტყვისგან დაზიანებულ ყურძენს სახელმწიფო საწარმო ჩაიბარებს – ღვინის სააგენტო

maka khaziuri

კახეთში სეტყვისგან დაზიანებულ ყურძენს სახელმწიფო საწარმო შპს „მოსავლის მართვის კომპანია“ ჩაიბარებს.

სახელმწიფო საწარმო მევენახეებისგან დასეტყვილ საღვინე ყურძენს – 1 კილოგრამს 1 ლარად – დღეიდან მიიღებს.

როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, სეტყვისგან დაზარალებულ მევენახეებს ყურძნის ჩაბარების პრობლემა არ შეექმნებათ.

“თელავისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტში მოსული უხვი ნალექისა და ძლიერი სეტყვისგან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მათ შორის, პირველადი მონაცემებით, 150 ჰექტარამდე ვენახის ფართობი დაზიანდა.

რთველის საკოორდინაციო შტაბი 24-საათიან რეჟიმში მუშაობს. ყველა რესურსი მობილიზებულია იმისთვის, რომ დაზარალებულმა მევენახეებმა შეუფერხებლად შეძლონ მოსავლის დაბინავება.

რთველთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელ ხაზზე – 1501 და ასევე რთველის საკოორდინაციო შტაბის ცხელი ხაზზე – 0322 193 283.

13 სექტემბრის მონაცემებით, კახეთის რეგიონში, ღვინის საწარმოების მიერ გადამუშავებულია 27 ათასი ტონა ყურძენი”,– აღნიშნულია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.