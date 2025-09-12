რა ზიანი მიაყენა თელავის მუნიციპალიტეტს სტიქიამ
თელავის მუნიციპალიტეტში მოსული უხვი ნალექისა და ძლიერი სეტყვის შედეგად მუნიციპალიტეტის სოფლებში – რუისპირი და ვარდისუბანი, სასოფლო – სამეურნეო სავარგულები, კონკრეტულად, ვენახები დაზიანდა.
ინფორმაციას კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ავრცელებს.
პირველადი მონაცემების საფუძველზე, სოფელ რუისპირში სეტყვის შედეგად დაზიანებულია 100 ჰა ვენახის ფართობი, ხოლო სოფელ ვარდისუბანში დაზიანდა 50 ჰა ვენახის ფართობი.
,,ღვინის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად, კოორდინირებულ რეჟიმში მიმდინარეობს დაზიანებული ვენახების შეფასება, რის შემდეგაც მოხდება შესაბამისი ღონისძიებები გატარება. კერძოდ, სახელმწიფო საწარმო შპს “მოსავლის მართვის კომპანია” მზად არის სეტყვისგან დაზიანებულ ყურძენი მიიღოს 1 კგ 1 ლარად სხვადასხვა ლოკაციაზე.
მევენახე – ფერმერებს ექნებათ შესაძლებლობა დროულად ჩააბარონ დაზიანებული ყურძენი”,– აღნიშნულია განცხადებაში.