რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
10 სექტემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6921 ლარი. გამყარდა 0.04 თეთრი;
1 ევრო – 3.1651 ლარი. გაუფასურდა 0.76 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6556 ლარი. გაუფასურდა 1.45 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0652 ლარი. უცვლელია;
100 რუსული რუბლი – 3.2300 ლარი. გამყარდა 4.17 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0382 ლარი. გაუფასურდა 0.27 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5830 ლარი. გამყარდა 0.03 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6547 ლარი. გაუფასურდა 0.22 თეთრი.