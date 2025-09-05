FARA-ს წინააღმდეგ ქართული NGO-ების სარჩელი სტრასბურგში დარეგისტრირდა
ARA-ს წინააღმდეგ სარჩელი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოში დარეგისტრირდა.
სარჩელი შემდეგმა ორგანიზაციებმა შეიტანეს:
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო”
„საქართველოს ევროპული ორბიტა”,
„კანონის უზენაესობის ცენტრი”,
„სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისათვის”,
„პუბლიკა”,
„ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი”
“პუბლიკის” ინფორმაციით, ქართული არასამთავრობო და მედიაორგანიზაციები, რომლებიც უცხოურ დაფინანსებას იღებენ, აცხადებენ, რომ აშშ-ში მოქმედი FARA დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და თავისუფალი მედიის საქმიანობას არ უპირისპირდება, „ივანიშვილის FARA კი არღვევს კონსტიტუციას და მიზნად ისახავს დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების და მედიების გაჩუმებას, დევნას, მათ შორის, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების ფორმით”.
მომჩივანი ორგანიზაციები მიუთითებენ, რომ ამერიკული FARA-ს სტანდარტით, რომლის ასლიც არის თითქოს ეს კანონი, მათ არ ეკუთვნით ამ რეესტრში რეგისტრაცია.