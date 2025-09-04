რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ლირა და სხვა ვალუტები?
4 სექტემბერს ლარის მიმართ საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების ოფიციალური კურსი ასეთია:
1 აშშ დოლარი – 2.6971 ლარი. გაუფასურდა 0.36 თეთრი;
1 ევრო – 3.1397 ლარი. გაუფასურდა 0.61 თეთრი;
1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი – 3.6136 ლარი. გაუფასურდა 0.59 თეთრი;
1 თურქული ლირა – 0.0655 ლარი. გაუფასურდა 0.01 თეთრი;
100 რუსული რუბლი – 3.3119 ლარი. გაუფასურდა 2.78 თეთრი;
1000 სომხური დრამი – 7.0476 ლარი. გაუფასურდა 0.58 თეთრი;
1 აზერბაიჯანული მანათი – 1.5860 ლარი. გაუფასურდა 0.21 თეთრი;
10 უკრაინული გრივნა – 0.6519 ლარი. გაუფასურდა 0.07 თეთრი.