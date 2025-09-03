სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს ქსელში ჩართულ აბონენტებს
ქსელის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 4 სექტემბერს:
06:00-დან 14:00 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება აბონენტებს გურჯაანში ლეონიძის, კოსტავას, გონაშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე; 06:00-დან 12:00 საათამდე აბონენტებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კარაჯალა, კაბალი, ბაისუბანი და მიმდებარე სოფლებში; 07:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს ლაგოდეხში რუსთაველის, ბაგრატიონნის, ზაქათალას და მიმდებარე ქუჩებზე; 09:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვარდისუბანი, ბაისუბანი და მიმდებარე სოფლებში; 10:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდაში; 10:00-დან 12:00 საათამდე აბონენტებს ყვარელში; 10:30-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალაში; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს საგარეჯოში რუსთაველის, კახეთის, კოსტავას, რობაქიძის და მიმდებარე ქუცებზე; 11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ზეგაანი, ვაჩნაძეები, ახაშენი, მუკუზანი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 15:00 საათამდე აბონენტებს ახმეტაში გაგარინის, სტალინის, ერეკლე მეორის, ერისთავის და მიმდებარე ქუჩებზე; 11:00-დან 13:00 საათამდე აბონენტებს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ალვანი, მაღრაანი, ბაბანეური, არგოხი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 19:00 საათამდე აბონენტებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბოდბე, წნორი, მაღარო და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 18:00 საათამდე აბონენტებს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ზემო ქედი, არხილოსკალო, ქვემო ქედი და მიმდებარე სოფლებში; 11:00-დან 17:00 საათამდე აბონენტებს დედოფლისწყაროში ალადაშვილის, სამთოელების, ევდოშვილის და მიმდებარე ქუჩებზე.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების თანავე, ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგება ჩვეულ რეჟიმში.