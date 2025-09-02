2 სექტემბერი: როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, დღეს ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის დასავლეთიდან შემომავალი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით.
საქართველოში მოსალოდნელია: დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი.
თელავი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დღის II-ნახევრიდან დასავლეთის ქარი 9-14 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +35°, ღამით +19 °.
ყვარელი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დღის II-ნახევრიდან დასავლეთის ქარი 9-14 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +36°, ღამით+21°.
საგარეჯო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დღის II-ნახევრიდან დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ. . ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +34°, ღამით +19°.
სიღნაღი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დღის II-ნახევრიდან დასავლეთის ქარი 9-14 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +35°, ღამით+20°.
დედოფლისწყარო – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დღის II-ნახევრიდან დასავლეთის ქარი 9-14მ/წმ.. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +35, ღამით+19°.
ლაგოდეხი – დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტესად უნალექოდ. დღის II-ნახევრიდან დასავლეთის ქარი 9-14 მ/წმ. ჰაერის ტემპერატურა: დღისით +36°, ღამით+21°.