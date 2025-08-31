ლაგოდეხში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული ქალი კლინიკაში გარდაიცვალა
ლაგოდეხში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული ქალი კლინიკაში გარდაიცვალა.
61 წლის ქალი უგონო მდგომარეობაში და სხეულის მრავლობითი დაზიანებით ჯერ „არქიმედეს“ კლინიკაში იყო მოთავსებული, შემდეგ კი თბილისში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს.
ავტოსაგზაო შემთხვევა ლაგოდეხში გუშინ მოხდა. ერთმანეთს მსუბუქი ავტომანქანა და ტრაილერი შეეჯახა. მსუბუქ ავტომობილში მყოფმა დედა-შვილმა მძიმე დაზიანებები მიიღეს, ახალგაზრდა ბიჭი ადგილზე დაიღუპა.